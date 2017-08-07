Лесные пожары в Италии: поджигателями оказались пожарные

Итальянские следователи, расследовавшие серию лесных пожаров в 2015 году, пришли к выводу, что они стали результатом поджога. Поджигателями оказалась бригада из 15 пожарных-добровольцев.

В ходе расследования следователи обратили внимание, что во время дежурства команды 42-летнего Давиде Ди Вите всегда поступало множество вызовов. Причем, за срочный вызов пожарных полагалась премия в размере 10 евро. Следователи пришли к выводу, что добровольцы занимались поджогами ради премии.

Итальянские СМИ сообщили, что все фигуранты дела являются уроженцами провинции Рагуза. Ди Вита, по данным полиции, лично участвовал в поджогах и нередко сам звонил в пожарную службу, чтобы сообщить о замеченном пожаре.

Де Вита арестован. Его коллеги в ожидании суда находятся на свободе.