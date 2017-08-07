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Пожар в Германии: сгорел приют для бомжей и беженцев – есть жертвы

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Пожар в Германии: сгорел приют для бомжей и беженцев – есть жертвы

В результате пожара, охватившего здание в городе Маркгренинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг на юге Германии, где располагается приют для бездомных и искателей убежища, погибли два человека – 54-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Еще несколько человек, наглотавшиеся дыма, получили травмы различной степени тяжести, пишет в понедельник, 7 августа, новостное агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. В здании в момент возгорания находились девять человек, в том числе двое беженцев .

К настоящему моменту полицейские не нашли свидетельств того, что пожар стал следствием поджога и не расценивают эту трагедию как преступление на почве ненависти.

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Понедельник, 7 августа 2017 г.
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