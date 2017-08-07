Французы против Бриджит Макрон: петиция на change.org набрала 220.000 подписей

Петиция с требованием не допустить к власти первую леди Франции Бриджит Макрон, супругу президента страны Эммануэля Макрона, которой он обещал выделить собственный офис, набрала более 220.000 подписей на сайте change.org, где была опубликована две недели тому назад.

Об этом пишет в понедельник, 7 августа, британский таблоид The Daily Mail.

64-летняя Бриджит активно поддерживала мужа во время предвыборной кампании, и он публично обещал в случае победы ввести ее в свою администрацию в качестве помощницы.

Однако граждане страны, которым предстоит оплачивать ее работу, считают, что это станет нарушением закона, запрещающего законодателям нанимать родственников на работу.

Кроме того, французы полагают, что Макрону следует удовлетвориться размерами своей нынешней команды, куда входят три помощника, два секретаря и два охранника. Они также напоминают, что никогда не голосовали за госпожу Макрон и не избирали ее во власть.

Впрочем, Макрон уже заявил, что не собирается оплачивать работу жены из государственных средств.

СМИ отмечают, что популярность нового президента пошла на убыль после так называемого "медового периода". Французское агентство Ifop объявило, что такого резкого падения рейтинга не наблюдалось со времен Жака Ширака.

Причиной этого стали проводимые Макроном непопулярные реформы и, в том числе, сокращение бюджета. Впрочем, на внешнеполитической арене он достиг определенного успеха, организовав встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и переговоры в Париже по ливийской проблеме.