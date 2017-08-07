7 августа 2017 г.
последняя новость: 19:55
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:44 Французы против Бриджит Макрон: петиция на change.org набрала 220.000 подписей
19:16 "Израиль – вне закона": в Бремене запретили антиизраильское мероприятия
17:59 В ответ на санкции Россия "нанесет удар" по американской валюте
16:54 Пожар в Германии: сгорел приют для бомжей и беженцев – есть жертвы
15:34 Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе
15:24 Навальный выиграл тяжбу по иску бизнесмена Михайлова – главаря ОПГ "Солнцевская"
12:25 Задержаны участницы Pussy Riot, требовавшие выпустить на свободу режиссера Сенцова
09:51 Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла
09:09 В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу
19:40 Антисемитская акция в Швеции: "Евреи – отпрыски свиней и обезьян"
В мире

Французы против Бриджит Макрон: петиция на change.org набрала 220.000 подписей

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати

Петиция с требованием не допустить к власти первую леди Франции Бриджит Макрон, супругу президента страны Эммануэля Макрона, которой он обещал выделить собственный офис, набрала более 220.000 подписей на сайте change.org, где была опубликована две недели тому назад.

Об этом пишет в понедельник, 7 августа, британский таблоид The Daily Mail.

64-летняя Бриджит активно поддерживала мужа во время предвыборной кампании, и он публично обещал в случае победы ввести ее в свою администрацию в качестве помощницы.

Однако граждане страны, которым предстоит оплачивать ее работу, считают, что это станет нарушением закона, запрещающего законодателям нанимать родственников на работу.

Кроме того, французы полагают, что Макрону следует удовлетвориться размерами своей нынешней команды, куда входят три помощника, два секретаря и два охранника. Они также напоминают, что никогда не голосовали за госпожу Макрон и не избирали ее во власть.

Впрочем, Макрон уже заявил, что не собирается оплачивать работу жены из государственных средств.

СМИ отмечают, что популярность нового президента пошла на убыль после так называемого "медового периода". Французское агентство Ifop объявило, что такого резкого падения рейтинга не наблюдалось со времен Жака Ширака.

Причиной этого стали проводимые Макроном непопулярные реформы и, в том числе, сокращение бюджета. Впрочем, на внешнеполитической арене он достиг определенного успеха, организовав встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и переговоры в Париже по ливийской проблеме.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017