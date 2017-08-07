Навальный выиграл тяжбу по иску бизнесмена Михайлова – главаря ОПГ "Солнцевская"

Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), в рамках которого он требовал признать недостоверными и порочащими его имя утверждения о том, что истец носит прозвище "Михась" и является главарем криминальной группировки "Солнцевская".

Об этом пишут в понедельник, 7 августа, российские СМИ и, в частности, сайт NEWSru.com/

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в июне текущего года. Истец утверждал, что в фильме-расследовании "Чайка", его облыжно обвиняют в руководстве организованной преступной группировкой.

Предприниматель требовал признать распространенные сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности, удалить их с сайта, взыскать с каждого из ответчиков по 250.000 рублей и оплатить судебные издержки. Однако судья Наталья Максимовских отказала истцу в удовлетворении его требований.

Представитель ФБК Вячеслав Гимади доволен этим вердиктом: "Представитель истца не доказал, что это – тот самый Михайлов, и даже не представил копии паспорта. Я выиграл суд, представляя Навального и ФБК. Впервые в жизни".

"Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде у Михайлова-Михася по поводу нашего расследования "Чайка", – так прокомментировал решение суда Алексей Навальный на своей странице в социальной сети Twitter.

Представитель Михайлова Марина Каудельная заявила, что обжалует это решение. "Это первый раз, когда мы проиграли", – сказала она журналистам. Представитель Михайлова доказывала, что Михасем ее клиента называли в школе, а не в ОПГ. В исковом заявлении приводилась следующая цитата из фильма "Чайка": "Помог купить виллу руководитель Солнцевский ОПГ, Михайлов по прозвищу Михась".

"Данные сведения являются порочащими и не соответствуют действительности. Истец – влиятельный бизнесмен, возглавляющий благотворительную организацию. Он имеет награды от МВД РФ, от президента России и Патриарха Всея Руси", – напоминает адвокат.

В суде Каудельная доказывала, что "Михась" – детское прозвище бизнесмена, который никогда не привлекался к уголовной ответственности по статье "Организация преступной группировки".

В ходе судебных слушаний выяснилось, что у Михайлова есть наградные часы от Путина, хотя ранее Кремль этот факт опровергал. В 2014 году Сергей Михайлов сообщил на своем сайте информацию, что его наградил именными часами президент России Владимир Путин.

В качестве доказательства Михайлов опубликовал фотографии часов, украшенных изображением двуглавого орла и подписью Путина. Также была представлена фотография специального сертификата о награждении, на котором, предположительно, стоит подпись президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опровергал ранее эту информацию, заявив в 2014 году в интервью радиостанции "Свобода", что Путин не награждал Михайлова: "Мы ничего об этом не объявляли – этого просто не было".

Утром в понедельник представитель Михайлова принесла в суд "Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении за проведение благотворительных акций в честь 69-й годовщины Великой Победы", где упоминается факт награждения именными часами "Президент" председателя совета попечителей благотворительного фонда "Участие" Сергея Михайлова. Копия распоряжения, подписанного 14 мая 2014 года, опубликована на сайте Алексея Навального.

"У Михайлова-Михася и не получилось убедить суд в том, что он не является и никогда не был лидером Солнцевской ОПГ, но он убедил нас в том, что Дмитрий Песков – лжец, а его босс, президент РФ В. В. Путин, действительно наградил часами этого человека с замечательной биографией. Восхитительный факт о путинской России и ее героях", – так прокомментировал награждение Навальный.

Напомним, что Сергей Михайлов всерьез озабочен отмыванием своей репутации: в июле этого года он добился взыскания 300.000 рублей с холдинга РБК и удаления с сайта агентства данных, подрывающих его деловую репутацию.

В 2016 году Михайлов обращался к компаниям Google и "Яндекс" с просьбой удалить из поисковой выдачи по запросам "Сергей Михайлов Михась", "Сергей Михайлов Солнцево" и тому подобных – в общей сложности 172 ссылки – в рамках закона о "праве на забвение". Поисковики по его требованию ограничили выдачу страниц по этим запросам.