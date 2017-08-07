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В мире

Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла

Компания-производитель аттракциона на ярмарке в Огайо, где в прошлом месяце в результате несчастного случая 1 человек погиб и 7 пострадали, заявил, что причиной инцидента была "сильная коррозия", сообщает CNN.

Несчастный случай произошел вечером 26 июля. Одна из гондол с пассажирами аттракциона "Огненный шар" во время движения оторвалась от конструкции. Пассажиров подбросило в воздух на 7-10 метров, после чего они упали на землю на значительном расстоянии от аттракциона.

В результате аварии 18-летний юноша погиб на месте. Еще семь человек, в возрасте от 14 до 42 лет, были госпитализированы.

Согласно заявлению компании-производителя, к поломке аттракциона привела коррозия металла одной из поддерживающих балок. Конструкции было 18 лет.

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// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Один человек погиб и несколько пострадали во время катания на аттракционе в штате Огайо







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