Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла

Компания-производитель аттракциона на ярмарке в Огайо, где в прошлом месяце в результате несчастного случая 1 человек погиб и 7 пострадали, заявил, что причиной инцидента была "сильная коррозия", сообщает CNN.

Несчастный случай произошел вечером 26 июля. Одна из гондол с пассажирами аттракциона "Огненный шар" во время движения оторвалась от конструкции. Пассажиров подбросило в воздух на 7-10 метров, после чего они упали на землю на значительном расстоянии от аттракциона.

В результате аварии 18-летний юноша погиб на месте. Еще семь человек, в возрасте от 14 до 42 лет, были госпитализированы.

Согласно заявлению компании-производителя, к поломке аттракциона привела коррозия металла одной из поддерживающих балок. Конструкции было 18 лет.