Задержаны участницы Pussy Riot, требовавшие выпустить на свободу режиссера Сенцова

Марию Алехину и Ольгу Борисову, участниц панк-группы Pussy Riot, задержала полиция Якутска. Это произошло после акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, проходившей накануне на мосту через озеро Сайсары – возле исправительной колонии №1, где содержится Олег.

Об этом пишет в понедельник, 7 августа, новостной портал "Медиазона" со ссылкой на саму Алехину. "Дело Сенцова и Кольченко – одно из ключевых политических дел в истории нашей страны", – так разъяснила свою позицию задержанная.

Девушек задержали по подозрению в проведении несанкционированной акции, которая, согласна российским законам, расценивается сегодня как административное нарушение.

Напомним, что 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Активиста Александра Кольченко приговорили к десяти годам колонии.

Оба подсудимых свою вину признать отказались Верховный суд оставил приговор без изменений. В марте 2016 года режиссера этапировали в якутскую колонию, Кольченко отбывает наказание в ИК-6 в городе Копейск.

Переговоры по поводу выдачи Сенцова и Кольченко Украине проводились неоднократно, однако российский президент откладывал принятие решение, утверждая, что для этого шага "должны созреть условия".