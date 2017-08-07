Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе

Российский миллиардер Роман Абрамович, занимающий 12-е место в ТОП- 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, и его жена Дарья Жукова объявили о разводе – после десяти лет совместной жизни.

Об этом говорится в заявлении инвестиционной компании Millhouse, на которое ссылается сайт телеканала "Дождь".

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", – говорится в этом документе.

Абрамович и Жукова также продолжат работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, и будут вместе воспитывать общих детей.

В июле текущего года издание Forbes сообщило, что Дарья Жукова привлекла 50 миллионов долларов инвестиций для своего проекта Artsy, в рамках которого продаются предметы искусства. Отметим, что состояние Абрамовича, по сведениям этого журнала, составляет 9,1 млрд долларов.

В марте 2007 года Абрамович развелся со своей предыдущей женой Ириной Маландиной, с которой прожил шестнадцать лет.

После развода она получила 300 миллионов долларов, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в Лондоне, замок во Франции Сhateau de la Croe и возможность пользоваться яхтой Pelorus и частным боингом бизнесмена.