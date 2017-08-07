7 августа 2017 г.
последняя новость: 17:31
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:54 Пожар в Германии: сгорел приют для бомжей и беженцев – есть жертвы
15:34 Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе
15:24 Навальный выиграл тяжбу по иску бизнесмена Михайлова – главаря ОПГ "Солнцевская"
12:25 Задержаны участницы Pussy Riot, требовавшие выпустить на свободу режиссера Сенцова
09:51 Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла
09:09 В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу
19:40 Антисемитская акция в Швеции: "Евреи – отпрыски свиней и обезьян"
18:00 Кэтрин Майер подала в суд на журнал Time, где "дискриминируют женщин"
17:12 Компания KA Designs поставила целью превратить свастику в символ любви
16:00 Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет
В мире

Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе
Дарья Жукова
Роман Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович, занимающий 12-е место в ТОП- 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, и его жена Дарья Жукова объявили о разводе – после десяти лет совместной жизни.

Об этом говорится в заявлении инвестиционной компании Millhouse, на которое ссылается сайт телеканала "Дождь".

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", – говорится в этом документе.

Абрамович и Жукова также продолжат работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, и будут вместе воспитывать общих детей.

В июле текущего года издание Forbes сообщило, что Дарья Жукова привлекла 50 миллионов долларов инвестиций для своего проекта Artsy, в рамках которого продаются предметы искусства. Отметим, что состояние Абрамовича, по сведениям этого журнала, составляет 9,1 млрд долларов.

В марте 2007 года Абрамович развелся со своей предыдущей женой Ириной Маландиной, с которой прожил шестнадцать лет.

После развода она получила 300 миллионов долларов, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в Лондоне, замок во Франции Сhateau de la Croe и возможность пользоваться яхтой Pelorus и частным боингом бизнесмена.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017