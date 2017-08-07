В ответ на санкции Россия "нанесет удар" по американской валюте

МИД РФ объявил о том, что намерен сократить зависимость от доллара в связи с ограничительными мерами со стороны США. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, последние антироссийские санкции со стороны США будут иметь "долгосрочные последствия", и Кремль в качестве ответа намерен нанести удар по американской валюте.

Замглавы МИД заявил, что в ответ на новые ограничительные меры Москва собирается усилить процесс по сокращению зависимости от американских платежных систем, а также отказаться от доллара в качестве расчетной валюты.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что в текущих условиях это становится "насущной необходимостью", так как в противном случае они "будут все время сидеть на амреиканском крючке" – чего и добивается, по их мнению, Вашингтон.

"Все-таки надеюсь, до конфронтации не дойдет, и мы будем работать в пользу того, чтобы если не полностью нормализовать, то найти пути, как все-таки минимизировать ущерб от произошедшего", – приводит слова чиновника журнал "Международная жизнь".

"По нашей оценке, без санкций обеих палат Конгресса, без принятия решений, которые в законодательном порядке отменили бы то, что они наворотили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет трудно и времени на это уйдёт очень много. Это факт", – подчеркнул российский чиновник.

Рябков утверждает, что для России важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара будет существенно уменьшена.

Впрочем, бывший заместитель министра финансов Олег Вьюгин, профессор факультета экономических наук, считает, что пока Россия не может отказаться полностью от доллара – часть российских резервов размещена в американских ценных бумагах, а в российских коммерческих банках есть долларовые счета, пишет РИА Новости.

"Выбор доллар или не доллар – это выбор негосударственных организаций и их клиентов. Что выберут, то и будут обслуживать, а если насильно действовать, то это будет очень болезненно. Можно сократить количество долларовых резервов ЦБ, увеличить евро, но хрен редьки не слаще", – так сформулировал Вьюгин свою точку зрения.