7 августа 2017 г.
последняя новость: 09:51
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:51 Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла
09:09 В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу
19:40 Антисемитская акция в Швеции: "Евреи – отпрыски свиней и обезьян"
18:00 Кэтрин Майер подала в суд на журнал Time, где "дискриминируют женщин"
17:12 Компания KA Designs поставила целью превратить свастику в символ любви
16:00 Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет
15:38 Нападение на католический храм в Нигерии: множество погибших
14:53 Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами
13:56 Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с "твитами" Трампа
12:53 Колумнист The Sunday Times признал: он написал антисемитскую статью и заслужил увольнение
В мире

В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Антиправительственный митинг в Венесуэле

В Венесуэле ведутся поиски десяти боевиков, бежавших с оружием после нападения на военную базу в Валенсии, сообщает BBC.

Согласно заявлению президента страны, нападавших было 20 человек. Двое были убиты, один ранен и семеро арестованы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей в форме заявляют, что намерены восстать против "кровавой тирании" Николаса Мадуро.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

5 августа Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генерального прокурора страны Луизы Ортеги, ранее заявлявшей о фальсификации результатов выборов в ассамблею.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генпрокурора
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2017 г.
Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
В Венесуэле арестовали лидеров оппозиции
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
// NEWSru.co.il // В мире // 31 июля 2017 г.
Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017