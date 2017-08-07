В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу

В Венесуэле ведутся поиски десяти боевиков, бежавших с оружием после нападения на военную базу в Валенсии, сообщает BBC.

Согласно заявлению президента страны, нападавших было 20 человек. Двое были убиты, один ранен и семеро арестованы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей в форме заявляют, что намерены восстать против "кровавой тирании" Николаса Мадуро.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

5 августа Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генерального прокурора страны Луизы Ортеги, ранее заявлявшей о фальсификации результатов выборов в ассамблею.