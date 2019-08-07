С космодрома на мысе Канаверал запущен израильский спутник "Амос-17"

В ночь на среду, 7 августа, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) был осуществлен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая, среди прочего, должна вывести на орбиту спутник связи "Амос-17" для израильской компании "Халаль Тикшорет".

Спутник был создан корпорацией Boeing по заказу от декабря 2016 года после внезапного выхода из строя спутника "Амос-5", и призван заменить его на орбите.

На текущий момент в космосе находятся спутники "Амос-3", "Амос-4" и "Амос-7" (последний арендован "Халаль Тикшорет" на 4 года).

Напомним, что сделанный в России спутник "Амос-5" вышел из строя, а последний разработанный концерном "Авиационная промышленность" спутник "Амос-6" взорвался вместе с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX в сентябре 2016 года.

Спутник "Амос-8" был заказан американской компании Loral Space & Communications, однако после вмешательства правительства Израиля и обещания финансовой поддержки этот контракт был разорван. В то же время компания не гарантирует, что закажет его "Авиационной промышленности" в связи с решением компании спутникового телевещания Yes перейти на наземное вещание.





