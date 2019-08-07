"Мосад" сорвал операцию подразделения 910 "Хизбаллы" против израильтян в Африке

Израильское издание Nziv опубликовало уточненную информацию по поводу задержания в Уганде ливанских граждан, являвшихся агентами "Хизбаллы" и служившими в подразделении 910, занимающимся поиском целей и подготовкой терактов за пределами Ливана.

Как сообщалось ранее со ссылкой на угандийскую газету The Kampala Post, 7 июля в международном аэропорту Энтебе службы безопасности Уганды арестовали гражданина Ливана Хусейна Хамуда Ясина, проживавшего в Уганде с 2010 года. В публикации говорилось, что Хусейн Ясин был агентом "Хизбаллы", действовавшим под прикрытием, информацию о нем службы безопасности Уганды получили от израильского "Мосада". Слежка за ливанцем велась несколько месяцев. Он был арестован перед вылетом в Бейрут транзитом через Аддис-Абебу. Высокопоставленный разведывательный источник сообщил изданию, что гражданин Ливана получил задание следить за израильскими и американскими объектами в Уганде, вербовать представителей ливанской диаспоры, в первую очередь – часто бывающих в Европе и США, а также местных мусульман, бывающих в Саудовской Аравии, в том числе – как паломники. Согласно публикации, он наметил для вовлечения в террористическую сеть около сотни живущих в Уганде ливанцев, среди которых было множество сотрудников телекоммуникационной кампании Africell.

Через месяц после ареста Хусейна Ясина стало известно, что арестован также его родной брат Али Ясин, пишет Nziv. Более того, опубликованы сведения о том, что братья Ясин создали террористическую сеть по заданию 910-го подразделения "Хизбаллы", наметив "израильские цели" не только в Уганде, но и в других странах Африки.

В публикации отмечается, что фактически речь идет о масштабной совместной операции спецслужб Уганды и Израиля, позволившей предотвратить серию терактов в Африке, направленных против израильтян и американцев.

Nziv напоминает, что 910-е подразделение "Хизбаллы" в настоящее время возглавляет Талаль Хамия. Это подразделение было создано Имадом Мугнией (Мурнией), ликвидированным в Дамаске 12 февраля 2008 года.