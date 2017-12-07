Индия потеряла на территории Китая БПЛА Heron израильского производства

Вскоре после полудня по израильскому времени БПЛА Heron израильского производства, состоявший на вооружении ВВС Индии, потерял управление и разбился на территории Китая, сообщает Hindustan Times.

Индийские военные утверждают, что БПЛА находился на рутинном задании в районе демаркационной линии между Индией и КНР.

Власти КНР в резкой форме осудили "незаконное вторжение в воздушное пространство Китая". Обломки самолета со всей аппаратурой были подобраны китайскими военными.

Это уже четвертый разбившийся БПЛА Heron индийских ВВС, однако первые три разбились на территории Индии.

БПЛА Heron производства "Израильской авиационной промышленности" поступил на вооружение ЦАХАЛа в 2005 году, принимал участие во Второй Ливанской войне и всех последующих контртеррористических операциях ЦАХАЛа.

Машина является одним из самых продаваемых израильских БПЛА и находится на вооружении Индии, Азербайджана, Канады, Германии, Эквадора, Сингапура, Южной Кореи, Турции и США.

Согласно сообщениям индийских СМИ, на разбившемся БПЛА были установлены системы всепогодного наблюдения и другая военная электроника израильского производства.