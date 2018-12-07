Проект резолюции ООН против ХАМАСа получил большинство голосов, однако был отклонен

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 6 декабря, отклонила американский проект резолюции, осуждающей террористическую организацию ХАМАС.

Как сообщает новостное агентство Reuters, в ходе голосования документ получил поддержку 87 государств, 57 стран выступили против. Однако поскольку для утверждения проекта резолюции требовалось не менее двух третей голосов, он был отклонен.

Отметим, что США и их союзники предлагали голосовать простым большинством, однако ряд стран, включая Россию, выступили за принятие резолюции только при поддержке двух третей членов Генассамблеи. В итоге по этому вопросу было проведено отдельное голосование: за простое большинство высказались 72 страны, за две трети – 75, а еще 26 стран воздержались, передает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что США и Европейский союз договорились о поддержке продвигаемой Белым домом резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей палестинскую террористическую организацию ХАМАС. Французское информационное агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что эту резолюцию поддержат все 28 членов ЕС единым блоком. Европа согласилась поддержать резолюцию после того, как США включили в ее текст параграф о том, что будущее мирное соглашение между Израилем и палестинцами должно основываться на международном законодательстве и учитывать резолюции ООН по данному вопросу. В то же время в резолюции не упоминается формулировка "два государства для двух народов".

Кроме того, власти США призвали девять арабских стран поддержать проект американской резолюции в ООН, направленной против ХАМАСа. Специальный посланник администрации США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт направил соответствующие письма дипломатам из Марокко, Омана, Бахрейна, Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. В письме также содержался призыв не поддерживать "лицемерную" и "абсурдную" позицию палестинской администрации, препятствующей продвижению этой резолюции. В обращении к дипломатам арабских стран Гринблатт подчеркивал, что резолюция осуждает ХАМАС за террористические акты, но в то же время призывает поддержать усилия по "внутрипалестинскому" объединению. Джейсон Гринблатт в своем письме напоминал, что ООН никогда ранее не осуждала ХАМАС, и отмечает, что резолюция против этого движения чрезвычайно актуальна после массированного ракетного обстрела израильской территории из Газы (12-13 ноября 2018 года), когда было выпущено около 500 ракет и минометных снарядов.

Проект резолюции подготовила Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН. Израильские СМИ назвали эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму.

Документ осуждал террористическую деятельность ХАМАСа, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", строительство тоннелей, использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательство к насилию.

На официальном сайте ООН по поводу голосования по этой резолюции опубликовано следующее сообщение: "Сегодня Генеральная Ассамблея ООН не приняла предложенную США резолюцию, в которой осуждалась деятельность палестинской организации ХАМАС и других боевиков в секторе Газа. Ее подержали 87 государств при 57 "против". 33 делегации воздержались. Проект резолюции, осуждающей ХАМАС, представила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что в документе предлагается осудить ХАМАС за неоднократные ракетные обстрелы территории Израиля и за подстрекательство к насилию. По словам американского посла, основные жертвы ХАМАС – это сами палестинцы, жители сектора Газа. Никки Хейли подчеркнула, что одиннадцатилетнее правление ХАМАС в Газе привело к тому, что 50 процентов обитателей этого анклава – безработные. В секторе царит нищета, а электричество подается всего на пару часов. В проекте содержалось предложение осудить использование ХАМАС ресурсов в Газе для строительства объектов военной инфраструктуры, в том числе туннелей для проникновения на территорию Израиля и установок для пуска ракет по жилым районам. По предложению группы арабских государств и по результатам процедурного голосования для принятия резолюции, осуждающей ХАМАС, потребовалась поддержка большинства в две трети голосов от числа государств-членов ООН, присутствующих и принимающих участие в голосовании. Перед голосованием по резолюции постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Утейби, выступая от группы арабских государств, заявил, что основная причина появления проекта резолюции, осуждающей ХАМАС, – израильская оккупация палестинских территорий. Он призвал председателя Ассамблеи вынести резолюцию на голосование и все государства – проголосовать против. В результате резолюцию не была принята – она не набрала большинства в две трети голосов".

Против резолюции, осуждающей ХАМАС, голосовали: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Ботсвана, Бруней, Венесуэла, Вьетнам, Гамбия, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Китай, Коморские острова, Конго, Куба, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Тунис, Турция, Узбекистан, ЮАР.





