Саудовский летчик, застреливший трех человек на авиабазе во Флориде, выступал против политики США

Опубликованы дополнительные сведения по поводу инцидента на территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе (Флорида), где в одном из учебных помещений военный летчик из Саудовской Аравии застрелил троих и ранил восемь человек. Нападавший был уничтожен.

Имена погибших американцев пока не опубликованы.

Названо имя стрелявшего – это Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани, стажер летной школы, выходец из Саудовской Аравии. Он стрелял из пистолета Glock 45, который приобрел во Флориде.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что этот человек был младшим лейтенантом саудовских ВВС. Он проходил обучение в США с августа 2017 года, по трехлетней программе подготовки иностранных военных пилотов. Эта программа включает базовую авиационную подготовку, начальную подготовку пилотов и обучение английскому языку.

В ходе следствия установлено, что аш-Шамрани перед нападением опубликовал "враждебные заявления" против американской политики.

Король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз ас-Сауд выразил соболезнования семьям погибших, американскому народу и лично президенту США Дональду Траму. Он также издал указ саудовским ВВС о максимальном сотрудничестве со следствием во Флориде, передает саудовское агентство SPA.

К расследованию подключено ФБР США. Не исключается версия нападения по террористическим мотивам, но эта версия пока не является единственной или основной. Хотя некоторые американские политики уже заявили о теракте.

На той же авиабазе есть и другие летчики из Саудовской Аравии. В ходе следствия будет проверено, знали ли они о намерениях аш-Шамрани.

На территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских лиц; база ВМС в Пенсаколе считается первой базой военно-морских сил США, она была открыта в 1914 году. База подготовила десятки тысяч летчиков, среди которых Джон Гленн – первый астронавт США, совершивший орбитальный космический полет ("Меркурий-Атлас-6", февраль 1962), а также Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля "Аполлон-11". Здесь же базируется авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США Blue Angels, созданная в 1946 году.



