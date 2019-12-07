Африканское командование ВС США: беспилотник, пропавший над Ливией, могли сбить российские наемники

В субботу, 7 декабря, африканское командование ВС США заявило, что пропавший в конце ноября в воздушном пространстве Ливии американский беспилотник, не несший оружия, был сбит средствами ПВО российского производства и потребовало возвращения обломков аппарата, сообщает агентство Reuters.

Беспилотник неназванного типа был "потерян" армией США в районе Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства, которым управляли либо российские наемники, либо бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования, заметил, что "те, кто управлял средствами ПВО, не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь, однако теперь им это известно". При этом представители ЛНА откзываются вернуть БПЛА, утверждая, что не знают, где они. "Я им не верю", - заявил Таунсенд.

Официальный представитель Африканского командования полковник Кристофер Карнс, комментируя инцидент, в очередной раз повторил утверждения о находящихся в Ливии "российских наемниках". Этого же мнения придерживаются представители правительства национального согласия (ПНС) Ливии также отметили, что за инцидентом могут стоять российские наемники.

В начале ноября Фатхи Башага, министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН правительстве национального согласия Ливии, заявил в интервью новостному агентству Bloomberg, что Россия "подливает масла в огонь", вмешиваясь в идущую в этой стране гражданскую войну.

"Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение", – цитирует издание слова министра, который привел в качестве доказательства такого вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК "Вагнер".

Глава МВД также заявил: "У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией, они были надежным партнером в свержении прежнего режима и должны продолжать сотрудничать с ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности".

Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников – бойцов ЧВК "Вагнер".

Россия систематически отрицает свое участие в гражданской войне в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами, пишет ТАСС.





