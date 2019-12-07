Саудовец, застреливший трех человек в Пенсаколе, ненавидел США за помощь Израилю

Военный летчик из Саудовской Аравии, Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани, застреливший трех человек на территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе (Флорида), был не согласен с внешней политикой США, сообщает CBS со ссылкой на сведения Института по изучению средств массовой информации стран Ближнего Востока.

По предварительным данным, в своем миниблоге в сети Twitter аш-Шамрани выражал возмущение тем, что США оказывает поддержку Израилю. "То, что я ненавижу – это американская поддержка Израиля, вторгшегося в мусульманскую страну, вторжение американских войск в другие страны, тюрьму в Гуантанамо. Я вижу крылатые ракеты, кассетные бомбы и беспилотные летательные аппараты", - писал аш-Шамрани.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани был младшим лейтенантом саудовских ВВС. Он проходил обучение в США с августа 2017 года, по трехлетней программе подготовки иностранных военных пилотов. Эта программа включает базовую авиационную подготовку, начальную подготовку пилотов и обучение английскому языку.

Король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз ас-Сауд выразил соболезнования семьям погибших, американскому народу и лично президенту США Дональду Траму. Он также издал указ саудовским ВВС о максимальном сотрудничестве со следствием во Флориде, передает саудовское агентство SPA.

К расследованию подключено ФБР США. Не исключается версия нападения по террористическим мотивам, но эта версия пока не является единственной или основной. Хотя некоторые американские политики уже заявили о теракте.

На той же авиабазе есть и другие летчики из Саудовской Аравии. В ходе следствия будет проверено, знали ли они о намерениях аш-Шамрани.

На территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских лиц; база ВМС в Пенсаколе считается первой базой военно-морских сил США, она была открыта в 1914 году. База подготовила десятки тысяч летчиков, среди которых Джон Гленн – первый астронавт США, совершивший орбитальный космический полет ("Меркурий-Атлас-6", февраль 1962), а также Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля "Аполлон-11". Здесь же базируется авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США Blue Angels, созданная в 1946 году.





