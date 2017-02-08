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В мире

Израильтянин Александр Лапшин спецрейсом доставлен в Баку

время публикации: 7 февраля 2017 г., 21:42 | последнее обновление: 7 февраля 2017 г., 22:13 блог версия для печати фото
Израильтянин Александр Лапшин спецрейсом доставлен в Баку
Израильтянин Александр Лапшин спецрейсом доставлен в Баку

Во вторник, 7 февраля, блогер Александр Лапшин, являющийся гражданином Израиля и РФ, был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что в аэропорту он был передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера Александра Лапшина, который пытался оспорить решение об экстрадиции в Азербайджан, и постановление суда вступило в силу. Заседание проходило в закрытом режиме без участия Лапшина.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам.

26 января Минский городской суд признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука об удовлетворении просьбы генпрокуратуры Азербайджана о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина. Защита Лапшина сообщила, что обжалует решение Мингорсуда в Верховном суде.

40-летний блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса.

Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, о чем сообщило сетевое издание Аzeri.Тoday.

У Александра Лапшина, известного как блогер puerrtto в "Живом журнале", помимо израильского паспорта, есть паспорта других государств. Но сведения по этому поводу противоречивы. На сайте free-travels.ru по опубликована следующая информация: "Одно из хобби Александра Лапшина – попытки получения гражданства разных стран мира. Кроме российского гражданства, полученного по рождению, и израильского, полученного в подростковом возрасте, Лапшин также получил гражданство Украины, хотя на Украине никогда не проживал. Правда, украинский паспорт ему получить так и не удалось, а в 2012 г. украинские власти лишили его гражданства. Кроме того, в конце 90-х годов Лапшин получил грин-карту США, а в 2011 году подавал заявление (безрезультатно) на гражданство Грузии".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 февраля 2017 г.
Верховный суд Беларуси постановил: блогера Лапшина выдадут Баку
// NEWSru.co.il // В мире // 4 февраля 2017 г.
Лукашенко призвал побыстрее выдать блогера Лапшина Азербайджану
// NEWSru.co.il // В мире // 3 февраля 2017 г.
"Интерфакс": Россия и Израиль стараются не допустить выдачи Лапшина
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Суд Минска признал законной экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
Депутат Светлова: власти Беларуси намерены экстрадировать блогера Лапшина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений







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