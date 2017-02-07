Белый дом опубликовал список терактов, "слабо освещенных в СМИ": Израиль не упомянут

Вечером в понедельник, 6 февраля, пресс-служба Белого дома разослала список, в котором перечислены 78 терактов, совершенных с сентября 2014-го по декабрь 2016 года в разных странах мира, отнеся эти трагические события к категории происшествий, которым средства массовой информации уделяли недостаточное внимание.

Этот список, в частности, публикует сайт газеты The Washington Post. Издание обращает внимание на то, что список был передан вскоре после того, как президент США Дональд Трамп, выступая перед высокопоставленными военными на базе ВВС во Флориде, обвинил СМИ в том, что они зачастую "не хотят сообщать" об актах террора.

Какими критериями руководствовались составители списка, неизвестно, но в список "замалчиваемых" терактов попали, например, такие широко и подробно освещавшиеся события, как теракт в Тунисе на пляже курортного города Сус в июне 2015 года, жертвами которого стали десятки иностранных туристов; нападение во Франции 22 августа 2015 года в скоростном поезде Thalys, когда террориста обезоружили американские туристы-военнослужащие; теракт в Египте 31 октября 2015 года, когда в результате взрыва на борту самолета A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" погибли 224 человека; теракты в Париже в конце 2015 года, жертвами которых стали около 130 человек; нападение на аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле 28 июня 2016 года, в результате которого были убиты 45 человек; автомобильный теракт в Ницце 14 июля 2016 года, жертвами которого стали 85 человек.

В список попали 11 терактов на территории США, в том числе нападение на гей-клуб в Орландо (Флорида) 12 июня 2016 года, в результате которого были убиты 49 человек. Нападение в Орландо подробнейшим образом освещалось и американскими, и зарубежными СМИ.

Также в списке перечислены теракты в Австралии, Алжире, Афганистане, Бангладеш, Бельгии, Боснии, Великобритании, Германии, Дании, Египте, Индонезии, Иордании, Канаде, Кувейте, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах, Пакистане, России, Саудовской Аравии, Тунисе, Турции, Филиппинах, Франции, Чаде, Швеции. Почти все эти теракты, в той или иной степени, освещались средствами массовой информации.

При этом Белый дом не упомянул ни одного теракта в Израиле. Хотя в период с сентября 2014-го по декабрь 2016 года в Израиле были совершены сотни нападений на почве национальной ненависти, жертвами которых стали десятки людей, в их числе несколько граждан США. Зачастую неизраильские СМИ не обращали внимания на эти нападения или сообщали об этих инцидентах, не называя их терактами.





