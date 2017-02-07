Легализация форпостов: мировое сообщество осуждает Израиль – США не комментируют

Закон о легализации форпостов Иудеи и Самарии, утвержденный накануне израильским парламентом, вызвал негативную реакцию не только со стороны палестинской администрации, но и мирового сообщества.

Организация освобождения Палестины (ООП) утверждает, что данный закон "легализует воровство", а "правительство Израиля уничтожает все шансы на политическое урегулирование конфликта и реализацию проекта "два государства для двух народов".

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, находящийся 7 февраля во Франции с официальным визитом, заявил, что "Израиль превращается в государство апартеида". Он призвал мировое сообщество противостоять этому решению.

Махмуд Аббас встретился в Париже с президентом Франции Олландом и обсудил с ним проблему ближневосточного урегулирования. В преддверии встречи глава французского МИД Жан-Марк Эйро опубликовал заявление, в котором резко осудил принятый Израилем закон. По его словам, в рамках этого законопроекта "Израиль присваивает тысячи единиц жилья, которые были возведены на принадлежащей палестинцам земле Западного берега и дает зеленый свет строительству поселений в будущем".

Эйро также напомнил об антиизраильской резолюции, принятой в конце прошлого года Совбезом ООН, и заявил: еврейское государство не должно забывать, что мировое сообщество и, в частности, 75-стран-членов ООН, считают все еврейские поселения Западного берега незаконными.

Ему вторит британский министр по делам Ближнего Востока Тобиас Эллвуд, который осуждает этот закон и утверждает, что он "наносит урон отношениям Израиля с зарубежными партнерами". Данное заявление было сделано спустя сутки после встречи главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу с британским премьером Терезой Мэй, которая заявила: "позиция Соединенного Королевства по вопросу о поселениях остается неизменной – Лондон осуждает поселенческую экспансию".

Эти события омрачили визит в Израиль министра туризма Турции Наби Авджи, который, выступил с комментарием, напомнив, что данный закон вызвал неоднозначную реакцию в самом израильском обществе. Впрочем, Авджи, первый турецкий министр, посетивший еврейское государство после нормализации отношений, посоветовал также не придавать слишком большое значение последним событиям вокруг сектора Газы. По его словам, ни Израиль, ни ХАМАС не заинтересованы в эскалации ситуации.

С осуждением выступил и спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, который заявил: утвержденный Кнессетом закон, легализующий десятки форпостов Западного берега, является "вопиющим пересечением красной черты", сообщает во вторник, 7 февраля, сайт новостной службы ABC News.

Младенов убежден, что этот закон "открывает шлюзы для потенциальной аннексии Западного берега". Дипломат утверждает, что, усиливая свой контроль над регионом, Израиль ставит под угрозу идею создания жизнеспособного палестинского государства, которое должно появиться в рамках мирного соглашения: "Этот шаг будет иметь радикальные юридические последствия для Израиля и его демократии".

Ранее стало известно, что на фоне принятого израильским Кнессетом решения о легализации форпостов Иудеи и Самарии, предполагающей "экспроприацию палестинских земель", саммит ЕС с участием Израиля, назначенный на 28 февраля, отложен – что, по мнению европейских дипломатов, свидетельствует о росте напряженности.

Данная встреча, как сообщили анонимные источники издания, была призвана укрепить сотрудничество между Израилем и Европой, наметить планы и определить приоритеты в процессе улучшения отношения.

В числе стран, потребовавших отменить саммит – Франция, Швеция, Ирландия, Нидерланды и Финляндия. Представители этих государств не одобряют план возведения 6.000 единиц жилья на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Они полагают, что проведение этой встречи могло быть расценено как "награда Израилю за плохое поведение", пишет сайт газеты "Гаарец".

Впрочем, консенсуса по данному вопросу среди европейских дипломатов не наблюдается – окончательное решение будет вынесено на следующей встрече министров иностранных дел стран-участниц ЕС, намеченной на начало марта. В статье, опубликованной "Гаарец", отмечается, что США пока не комментируют эти события. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа присоединится к обсуждению данного вопроса после того, как свое решение вынесет Высший суд справедливости – БАГАЦ.

Согласно утвержденному Кнессетом закону, государство не будет разрушать еврейские населенные пункты, которые по ошибке были созданы на землях, принадлежащих палестинским арабам. Закон распространяется лишь на поселки, созданные по инициативе государства, а не по частной инициативе поселенцев. Речь идет только об уже созданных поселках, и не распространяется на поселки, которые могут быть созданы в будущем.