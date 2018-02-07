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В мире

Землетрясение на Тайване: сотни жертв и пропавших без вести

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
После землетрясения в Тайване (архив)
После землетрясения в Тайване (архив)
После землетрясения в Тайване (архив)

Не менее 4 человек погибли и 225 были ранены в результате землетрясения, произошедшего вечером во вторник, 7 февраля, на Тайване. Пожарное управление сообщило, что 149 человек были извлечены из-под обломков.

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 20 километрах к северо-востоку от города Хуалянь на восточном побережье острова.

По данным местных властей, еще 145 человек считаются пропавшими. Скорее всего, большая часть из них находятся под развалинами одного из зданий в пригороде Хуаляня.

В общей сложности в результате подземных толчков рухнули 4 здания, 40 тысяч человек остались без воды и около 1.000 человек – без электричества. Среди рухнувших зданий – отель "Маршал".

Отметим, что во вторник на Тайване отмечали вторую годовщину землетрясения в Пиндуне, в котором погибли 117 человек.

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// NEWSru.co.il // В мире // 6 февраля 2018 г.
Землетрясение на Тайване: есть погибшие и пострадавшие







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Среда, 7 февраля 2018 г.
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