Землетрясение на Тайване: сотни жертв и пропавших без вести

Не менее 4 человек погибли и 225 были ранены в результате землетрясения, произошедшего вечером во вторник, 7 февраля, на Тайване. Пожарное управление сообщило, что 149 человек были извлечены из-под обломков.

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 20 километрах к северо-востоку от города Хуалянь на восточном побережье острова.

По данным местных властей, еще 145 человек считаются пропавшими. Скорее всего, большая часть из них находятся под развалинами одного из зданий в пригороде Хуаляня.

В общей сложности в результате подземных толчков рухнули 4 здания, 40 тысяч человек остались без воды и около 1.000 человек – без электричества. Среди рухнувших зданий – отель "Маршал".

Отметим, что во вторник на Тайване отмечали вторую годовщину землетрясения в Пиндуне, в котором погибли 117 человек.