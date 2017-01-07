Террористы убили восьмерых шахтеров в Афганистане

Боевики убили восьмерых представителей хазарейского меньшинства Афганистана в провинции Баглан, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на местные источники.

Террористы напали на автомобиль, перевозивший группу шахтеров, заставили пассажиров выйти из машины и расстреляли их. В результате были убиты восемь человек, еще трое получили ранения.

Власти обвинили движение "Талибан" в расправе с шахтерами, но эта группировка заявила, что не причастна к убийству.

"Талибан" считает, что шахтеров убили боевики местных исламистских военизированных формирований.

Хазарейцы, ираноязычное меньшинство Афганистана, исповедуют ислам шиитского толка, в отличие от большинства афганцев, придерживающихся суннитского течения.