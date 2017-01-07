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"Флоридский стрелок" сообщал ФБР, что его заставляют воевать за ИГ

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
"Флоридский стрелок" сообщал ФБР, что его заставляют воевать за ИГ

Эстебан Сантьяго, устроивший бойню в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде, ранее обращался в ФБР, утверждая, что его "заставляют сражаться" за террористическую организацию "Исламское государство".

- Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

По предварительным данным, отделение ФБР в Анкоридже (Аляска) проверило обращение Сантьяго и пришло к выводу, что он не опасен.

Сантьяго служил в инженерных войсках Национальной гвардии и провел 12 месяцев в Ираке. В 2011 году он вернулся с Ближнего Востока, после чего ему потребовалась помощь психиатра, сообщила журналистам тетя Сантьяго. Она отметила также, что недавно у него родился ребенок, и Сантьяго был счастлив.

Несмотря на то, что Сантьяго обращался за психиатрической помощью, у него было разрешение на скрытое ношение оружия. Он прилетел в Форт-Лодердейл и привез пистолет с патронами в сумке.

Напомним, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла были убиты пять человек, еще 45 были ранены пулями или получили травмы, пытаясь покинуть опасное место.

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