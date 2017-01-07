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В мире

Хиллари Клинтон предложили баллотироваться в мэры Нью-Йорка

время публикации: 16:42 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати фото
Хилари и Билл Клинтон

Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США, взвешивает возможность выставить свою кандидатуру на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает The New York Daily News.

Источники из окружения Клинтон сообщили, что недавно демократы Нью-Йорка уговаривали ее побороться за пост мэра, и она не стала отвергать эту возможность.

По последним данным, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио долгое время считался приближенным Билла и Хиллари Клинтон, но в ходе президентских выборов отношения между ними ухудшились, так как де Блазио отказался публично выступить в поддержку кандидатуры Клинтон.

Демократ Билл де Блазио победил на выборах мэра в 2013 году. Его полномочия истекают в 2017 году. Пока никто из лидеров Демократической партии не говорил о намерении выставить свою кандидатуру против него.

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