Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла: пять убитых, 45 пострадавших

В пятницу, 6 января, на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла (штат Флорида, США) Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. Пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения. Как сообщает офис местного шерифа, еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

- Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан полицией. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке. Он служил в Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски. В Форт-Лодердейл Сантьяго прибыл с Аляски.

В правоохранительных органах говорят, что у этого человека был в багаже незаряженный пистолет и боеприпасы, при проверке он представил разрешение на ношение оружия. После посадки и получения багажа он зашел в туалетную комнату, зарядил пистолет, вернулся к стойке выдачи багажа и открыл огонь по людям.

Мотивы преступления устанавливаются. На данном этапе следствие пришло к мнению, что Сантьяго действовал в одиночку.

Сайт BBC приводит версию, появившуюся в американских СМИ, согласно которой Эстебан Сантьяго страдает психическим заболеванием. В частности, цитируются его слова о том, что правительство (США) контролировало его мозг и заставляло смотреть видео джихадистов.