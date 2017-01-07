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Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла: пять убитых, 45 пострадавших

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
В аэропорту Форт-Лодердейла во время инцидента со стрельбой. 6 января 2017 года
Эстебан Сантьяго
В аэропорту Форт-Лодердейла во время инцидента со стрельбой. 6 января 2017 года
ВСЕ ФОТО

В пятницу, 6 января, на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла (штат Флорида, США) Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. Пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения. Как сообщает офис местного шерифа, еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан полицией. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке. Он служил в Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски. В Форт-Лодердейл Сантьяго прибыл с Аляски.

В правоохранительных органах говорят, что у этого человека был в багаже незаряженный пистолет и боеприпасы, при проверке он представил разрешение на ношение оружия. После посадки и получения багажа он зашел в туалетную комнату, зарядил пистолет, вернулся к стойке выдачи багажа и открыл огонь по людям.

Мотивы преступления устанавливаются. На данном этапе следствие пришло к мнению, что Сантьяго действовал в одиночку.

Сайт BBC приводит версию, появившуюся в американских СМИ, согласно которой Эстебан Сантьяго страдает психическим заболеванием. В частности, цитируются его слова о том, что правительство (США) контролировало его мозг и заставляло смотреть видео джихадистов.

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