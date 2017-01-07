Увеличилось число жертв пожара в Москве

Число жертв пожара в гостинице-ресторане на Ярославском шоссе в Москве достигло трех человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".

Первоначально сообщалось, что в результате пожара погиб один человек и еще девять пострадали. В ходе разбора завалов на месте происшествия позднее пожарные нашли еще два тела.

Данные о личностях погибших не сообщаются, известно только, что один из них - мужчина примерно 40 лет.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило утром 7 января. Хотя первоначально сообщалось, что пожар был полностью потушен примерно через два с половиной часа, по последним данным, борьба с огнем продолжается.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.