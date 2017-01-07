7 января 2017 г.
последняя новость: 18:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:24 Трамп надеется улучшить отношения с Россией: "Только глупцы хотят обратного"
16:42 Хиллари Клинтон предложили баллотироваться в мэры Нью-Йорка
15:44 Увеличилось число жертв пожара в Москве
15:23 Число жертв наводнений в Таиланде достигло 12 человек
14:45 США направили обещанные подкрепления в Восточную Европу
14:15 В США умер глава дома бывших правителей Османской империи
11:11 Террористы убили восьмерых шахтеров в Афганистане
10:12 В Москве сгорела гостиница, один человек погиб
09:54 "Флоридский стрелок" сообщал ФБР, что его заставляют воевать за ИГ
09:34 Трамп: демократы не защищали свои компьютеры должным образом
В мире

Увеличилось число жертв пожара в Москве

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Увеличилось число жертв пожара в Москве

Число жертв пожара в гостинице-ресторане на Ярославском шоссе в Москве достигло трех человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".

Первоначально сообщалось, что в результате пожара погиб один человек и еще девять пострадали. В ходе разбора завалов на месте происшествия позднее пожарные нашли еще два тела.

Данные о личностях погибших не сообщаются, известно только, что один из них - мужчина примерно 40 лет.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило утром 7 января. Хотя первоначально сообщалось, что пожар был полностью потушен примерно через два с половиной часа, по последним данным, борьба с огнем продолжается.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 января 2017 г.
В Москве сгорела гостиница, один человек погиб







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 7 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017