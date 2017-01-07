Германия: российские хакеры причастны к атакам на компьютеры ОБСЕ

Германская Федеральная служба защиты конституции (BfV) заявила, что за хакерскими атаками на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стоит Россия.

Как сказал FAZ руководитель BfV Ханс-Георг Массен, к хакерским атакам на серверы ОБСЕ причастна одна из двух российских хакерских групп, участвовавших в атаках против компьютеров американских политических организаций.

По его словам, в этих случаях, а также в случае атаки на бундестаг использовалась одна и та же инфраструктура, и есть определенные свидетельства, указывающие на Россию.

О хакерской атаке на компьютеры ОБСЕ сообщалось в конце декабря 2016 года.

Напомним, американские спецслужбы считают, что правительство России поручило хакерам провести атаки на серверы Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США.