В США умер глава дома бывших правителей Османской империи

Осман Баязид Османоглу, глава дома бывших правителей Османской империи, умер в США на 93-м году жизни. У него нет прямых наследников.

Османоглу был правнуком султана Абдулмеджида I (1823-1861, правил с 1839 года). Он также был первым главой Османского дома, родившимся в эмиграции уже после упразднения монархии. Осман Баязид родился в Париже в 1924 году, позднее переехал в США с матерью, вторично вышедшей замуж. Служил в американской армии, затем работал в Нью-йоркской общественной библиотеке. Османоглу никогда не был женат, детей у него не было.

Осман Баязид Османоглу возглавил императорский дом после смерти Эртугрула Османа в 2009 году, став 44-м главой этой семьи.

Новым главой императорского дома стал 86-летний Дюндар Алиосман Османоглу, потомок султана Абдулгамида II (1842-1918, правил с 1876 по 1909).

Дом Османа правил страной с 1281 по 1922 год.