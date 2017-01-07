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В мире

ФБР: Сантьяго специально прилетел в Форт-Лодердейл, чтобы устроить бойню

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 20:43 блог версия для печати фото
ФБР: Сантьяго специально прилетел в Форт-Лодердейл, чтобы устроить бойню

Следователи ФБР пришли к выводу, что Эстебан Сантьяго умышленно выбрал аэропорт Форт-Лодердейла мишенью для совершения массового убийства. ФБР не исключает, что преступление в итоге будет квалифицированно, как теракт.

- Вооруженное нападение в аэропорту Форт-Лодердейла. Фоторепортаж

Специальный агент ФБР в Майами Джордж Пайро сказал, что Эстебан Сантьяго прилетел в Форт-Лодердейл с единственной целью - "совершить ужасное нападение", передал телеканал CNN. Агент добавил, что ФБР продолжает расследование и на данном этапе не отвергает никакую версию случившегося. Вместе с тем, информация о мотивах Сантьяго пока не опубликована.

Шериф округа Брауорд Скотт Исраэль сказал, что в больницах остаются шесть человек, получивших огнестрельные ранения во время происшествия в аэропорту. Трое из них остаются в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 6 января на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. Пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения. Как сообщает офис местного шерифа, еще 37 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

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