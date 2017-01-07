Число жертв наводнений в Таиланде достигло 12 человек

Наводнения, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели 12 человек на юге Таиланда, сообщает ВВС со ссылкой на министерство внутренних дел королевства. Синоптики предупреждают, что дожди продлятся еще не менее двух дней.

В районах, затронутых стихийным бедствием, проживают сотни тысяч человек. Из-за дождей было прервано транспортное сообщение, как автомобильное, так и железнодорожное, возникли перебои с электроснабжением. Власти проводят спасательные операции, к которым привлечены армия и флот. На юг направлен десантный корабль HTMS Angthong, участвующий в доставке помощи в пострадавшие районы.

Иностранные туристы оказались блокированы на острове Самуи, где был закрыт аэропорт. Возможно, вскоре будут закрыты также Пхукет

В период с ноября по январь в Таиланде обычно стоит сухая погода, но этот сезон сопровождается сильными дождями.