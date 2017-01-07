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В мире

Трамп: демократы не защищали свои компьютеры должным образом

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
Трамп: демократы не защищали свои компьютеры должным образом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия не принимала достаточно мер по обеспечению безопасности своих компьютеров, в отличие от республиканцев.

Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с представителями управления национальной разведки, ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности, предоставивших ему новые сведения по поводу предполагаемых российских хакерских атак против политических организаций США.

Трамп сказал, что Демократический национальный комитет пренебрегал обеспечением безопасности компьютеров, в отличие от Республиканского национального комитета, чьи компьютеры остаются под надежной защитой.

Помимо этого, Трамп сказал, что, хотя Россия, Китай и другие страны, а также организации постоянно пытаются проникнуть в инфраструктуру правительственных учреждений США, а также деловых и политических организаций, они никак не могли повлиять на исход выборов президента.

После встречи с представителями спецслужб вице-президент Майк Пенс сказал, что новая администрация сделает все необходимое для обеспечения кибер-безопасности.

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