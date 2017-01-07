Трамп надеется улучшить отношения с Россией: "Только глупцы хотят обратного"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что только глупцы могут выступать против улучшения американо-российских соглашений. Он подчеркнул, что хорошие отношения с Москвой отвечают интересам Вашингтона.

В своем Twitter Дональд Трамп написал, что добрые отношения с Россией - это хорошо. Он добавил, что после его вступления в должность Москва будет намного больше уважать США, чем сейчас.

Дональд Трамп выразил надежду на то, что США и Россия смогут сотрудничать во имя решения серьезных проблем, существующих по всему миру, и не станут создавать новые.

Избранный президент все еще не комментировал напрямую встречу с представителями спецслужб, в ходе которой ему должны были представить выводы разведки относительно попыток вмешательства России в президентские выборы. Трамп заявил лишь, что на встрече "узнал очень много нового". До сих пор он отвергал утверждения о том, что российские хакеры по приказу правительства России старались помочь ему победить на выборах.

Ранее Трамп заявил, что компьютеры Демократической партии были взломаны, так как демократы не уделяли должного внимания обеспечению демонстрации. Он добавил, что будет решительно бороться с кибер-преступлениями.