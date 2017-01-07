США направили обещанные подкрепления в Восточную Европу

Первая партия военной техники, предназначенной для новой танковой бригады войск NATO в странах Восточной Европы прибыла в германский порт Бремерхавен, сообщила Deutsche Welle.

Груз включает танки, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Личный состав бригады насчитывает 4000 военнослужащих, штаб планируется разместить в Германии. Подразделения будут развернуты во всех странах Восточной Европы, от Эстонии до Болгарии.

США согласились разместить новую танковую бригаду в Восточной Европе в ответ на призыв Польши и балтийских республик, опасавшихся российской агрессии на фоне кризиса на востоке Украины.

Помимо бронетехники и артиллерии, новая бригада NATO будет оснащена транспортными и боевыми вертолетами.

Лидер германской Левой партии Кристиан Горке осудил усиление войск NATO в Восточной Европе и призвал искать сближения с Россией вместо этого. Горке пообещал, что его партия будет протестовать против размещения новых танков в восточно-европейских странах.