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Вице-канцлер Германии потребовал закрыть салафитские мечети и выслать экстремистов

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль призвал закрыть мечети салафитского толка, а выступающих в них экстремистских проповедников выслать из страны. Он комментировал недавний теракт в Берлине.

Зигмар Габриэль, лидер социал-демократической партии, заявил, что сторонники насилия не могут пользоваться правом на свободу вероисповедания. Он подчеркнул, что не собирается проявлять терпимость в отношении борьбы с исламистами.

Габриэль отметил, что половина европейских граждан, примкнувших к террористической организации "Исламское государство" на Ближнем Востоке, это германские граждане, причем многие из них родились уже в Германии.

Вице-канцлер заявил, что реальная борьба с терроризмом предусматривает и "культурную войну".

Напомним, 19 декабря Анис Амри на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, в том числе, израильтянка Далия Эльяким, еще 50 человек были ранены.

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