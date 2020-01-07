Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана, собиравшемуся прибыть на заседание СБ ООН

Власти США отказали в получении американской визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал прибыть на заседание Совета Безопасности ООН 9 января, передает агентство Reuters.

Госдепартамент США пока эту информацию не комментирует.

Напомним, что Зариф одним из первых иранских чиновников прокомментировал утром 3 января ликвидацию американскими ВВС в Багдаде командующего иранскими силами "Кудс" генерала Касема Сулеймани. "Акт международного терроризма со стороны США, целью которого было убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективного борца против "Исламского государства", "Ан-Нусры", "Аль-Каиды" и др., – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несут ответственность за все последствия своего разбойнического авантюризма", – написал Зариф.

Вскоре после этого постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо на имя генерального секретаря ООН и на имя председателя Совета безопасности ООН, призвав осудить убийство США генерала Касема Сулеймани. В письме содержался призыв "осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США". "Убийство Сулеймани – пример терроризма и преступления, которое является вопиющим нарушением принципов международного права, которые четко прописаны ООН", – говорилось в этом документе. В документе так подчеркивалось, что Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим "ужасным преступлением" – в частности, на самооборону. Тахт-Раванчи заявил, что убийство Сулеймани Вашингтоном равносильно началу войны с Ираном.

Затем Тегеран потребовал созыва Совета безопасности ООН по данной ситуации.