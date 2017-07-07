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Пенсионер оскорбил хозяина заболевшей собаки, "испачкавшей тротуар"

время публикации: 16:30 | последнее обновление: 16:40 блог версия для печати фото
Пенсионер оскорбил хозяина заболевшей собаки, "испачкавшей тротуар"

Газета Daily Mail рассказала своим читателям о "самом разгневанном британце года", 72-летнем Джоне Смедли, жителе Сэлфорда. В течение нескольких минут мужчина осыпал бранью своего соседа, Дэвида Макдермотта, только за то, что он, гуляя с трехлетним лабрадором Джексоном, не убрал за своей собакой.

Дэвид, таксист с многолетним стажем, признался, что никогда не видел столь агрессивного поведения и не слышал столь разнообразных ругательств. Он пытался объяснить, что его собака немного приболела, у нее – расстройство желудка, поэтому он уже использовал все пакеты для уборки, которые взял с собой из дома. Более того, он сказал, что отведет собаку домой и непременно вернется, чтобы очистить тротуар.

Однако Смедли не унимался, а его жена, 70-летняя Линн, выскочила из дома с телефоном, демонстрируя, что звонит в полицию. По словам Макдермотта, Смедли, выкрикивая оскорбления, "практически плевал ему в лицо".

Хозяин лабрадора заявил, что сожалеет об инциденте, возникшем не по его вине и, конечно, не по вине его собаки, которая в тот день чувствовала себя не очень хорошо.



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