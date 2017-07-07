Евреи Польши осудили Трампа за нежелание посетить Памятник героям гетто

Лидеры еврейской общины Польши подвергли критике президента США Дональда Трампа, накануне побывавшего в Варшаве с официальным визитом. Причиной критики стало то, что Трамп не посетил мемориал, посвященный памяти героев Варшавского гетто.

Как отмечает The Independent, с 1989 года каждый президент США, посещавший Варшаву, возлагал цветы к Памятнику героям гетто. К тому же, мемориал расположен всего в 1,6 км от того места, где Дональд Трамп выступал с речью.

Лидеры еврейской общины Польши подписали совместное заявление, в котором говорится: "Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп, находясь в миле от Памятника героям гетто, решил нарушить похвальную традицию посещать мемориал. Мы надеемся, что это не отражает чувства американского народа".



