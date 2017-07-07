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Взломана компьютерная сеть американской АЭС, под подозрением российские хакеры

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото
Взломана компьютерная сеть американской АЭС, под подозрением российские хакеры

Хакеры, действовавшие по заданию иностранного правительства, недавно взломали компьютерные сети дюжины электростанций в США, в включая АЭС Wolf Creek в Канзасе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американских службах безопасности.

В сообщении сказано, что "главным подозреваемым" в осуществлении этих атак является Россия. При этом утверждается, что ранее российские хакеры блокировали работу украинских электростанций, что приводило к перебоям в подаче энергии.

В расследованию атак на компьютерные сети американских электростанций подключены департамент внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований.

На данном этапе расследования нет однозначных доказательств причастности к этим взломам какой-либо конкретной группы хакеров или государства.

В этом контексте упомянута предстоящая встреча в Гамбурге президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Bloomberg напоминает, что во время недавнего выступления в Варшаве Трамп говорил о "дестабилизирующих действиях" России.

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