Взломана компьютерная сеть американской АЭС, под подозрением российские хакеры

Хакеры, действовавшие по заданию иностранного правительства, недавно взломали компьютерные сети дюжины электростанций в США, в включая АЭС Wolf Creek в Канзасе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американских службах безопасности.

В сообщении сказано, что "главным подозреваемым" в осуществлении этих атак является Россия. При этом утверждается, что ранее российские хакеры блокировали работу украинских электростанций, что приводило к перебоям в подаче энергии.

В расследованию атак на компьютерные сети американских электростанций подключены департамент внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований.

На данном этапе расследования нет однозначных доказательств причастности к этим взломам какой-либо конкретной группы хакеров или государства.

В этом контексте упомянута предстоящая встреча в Гамбурге президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Bloomberg напоминает, что во время недавнего выступления в Варшаве Трамп говорил о "дестабилизирующих действиях" России.