В ходе беспорядков в Гамбурге ранены около 80 полицейских

В Гамбурге вечером 6 июля, накануне саммита G20, состоялись массовые акции протеста.

Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки, инициированные радикально настроенными антиглобалистами, которые забрасывали сотрудников полиции камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные баки, а также громили автомобили и магазины.

Как сообщает Deutsche Welle, в ходе столкновений около 80 полицейских получили ранения. Данные о количестве пострадавших среди протестующих пока не поступали.

Чтобы усмирить толпу полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Сколько участников беспорядков были задержаны, не сообщается.

По оценкам СМИ, в акции протеста антиглобалистов принимали участие от 8.000 до 10.000 человек.