В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

В пятницу, между 16:00 и 17:00, в Луганске, с апреля 2014 года контролируемом самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), прогремели два взрыва.

В результате первого теракта, осуществленного неизвестными злоумышленниками в центре города, погибла капитан медицинской службы "Народной милиции ЛНР", 5 человек были ранены. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в мусорной урне.

Второй взрыв прогремел также в центре Луганска. Как сообщает "Обозреватель", взорвался заминированный автомобиль.

Информации о пострадавших пока нет.