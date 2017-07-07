7 июля 2017 г.
последняя новость: 18:25
Сколько можно пить
Галкин добрался до Малахова
"Не хочу быть авторитетом"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:37 В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые
16:30 Пенсионер оскорбил хозяина заболевшей собаки, "испачкавшей тротуар"
15:40 Евреи Польши осудили Трампа за нежелание посетить мемориал памяти героев гетто
15:34 Лидер сатмарских хасидов выступает против репатриации евреев в Израиль
07:11 Бунт в мексиканской тюрьме: десятки погибших
05:56 Взломана компьютерная сеть американской АЭС, под подозрением российские хакеры
04:23 В Париже состоялись переговоры между Сергеем Лавровым и Жан-Ивом Ле Дрианом
03:16 Умер известный писатель и сценарист Александр Рекемчук
02:16 В ходе беспорядков в Гамбурге ранены около 80 полицейских
22:03 "Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией
В мире

В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

время публикации: 17:37 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати фото
В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

В пятницу, между 16:00 и 17:00, в Луганске, с апреля 2014 года контролируемом самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), прогремели два взрыва.

В результате первого теракта, осуществленного неизвестными злоумышленниками в центре города, погибла капитан медицинской службы "Народной милиции ЛНР", 5 человек были ранены. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в мусорной урне.

Второй взрыв прогремел также в центре Луганска. Как сообщает "Обозреватель", взорвался заминированный автомобиль.

Информации о пострадавших пока нет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2017 г.
Минобороны РФ: Виктор Агеев, попавший в плен под Луганском, – не российский военнослужащий
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
СМИ: в Луганской области попал в плен российский военнослужащий
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июня 2017 г.
Аваков: около 500 украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе, покончили с собой
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Боевые действия в Луганской области. Киев и ЛНР предоставляют противоречивые сведения
// NEWSru.co.il // В мире // 26 апреля 2017 г.
Боевые действия в Донбассе: погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо ранены
// NEWSru.co.il // В мире // 24 апреля 2017 г.
Украина прекращает поставки электроэнергии в ЛНР







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017