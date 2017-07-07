7 июля 2017 г.
Сколько можно пить
Галкин добрался до Малахова
"Не хочу быть авторитетом"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:09 Меланья Трамп пыталась прервать встречу президентов США и России
22:37 В Полтаве прохожие отказались отвечать на вопрос, заданный на украинском языке
20:43 Пятеро израильтян попали в "ловушку" на одной из горных вершин Грузии
19:57 Трамп и Путин встретились в Гамбурге для переговоров в рамках саммита
19:51 США и РФ договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии
17:37 В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые
16:30 Пенсионер оскорбил хозяина заболевшей собаки, "испачкавшей тротуар"
15:40 Евреи Польши осудили Трампа за нежелание посетить мемориал памяти героев гетто
15:34 Лидер сатмарских хасидов выступает против репатриации евреев в Израиль
07:11 Бунт в мексиканской тюрьме: десятки погибших
В мире

Меланья Трамп пыталась прервать встречу президентов США и России

время публикации: 23:09 | последнее обновление: 23:13 блог версия для печати фото
Меланья Трамп пыталась прервать встречу президентов США и России

На встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась 2 часа 16 минут, кроме президентов, присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Они прокомментировали итоги встречи и рассказали о том, в какой атмосфере она проходила.

По словам Тиллерсона, в ходе встречи Трамп неоднократно обращался к вопросу вмешательства России во внутренние дела США. Путин отрицал, что Россия предпринимала какие-либо попытки повлиять на президентские выборы в США. Тиллерсон отметил также, что Трамп стремился понять, насколько Россия в лице Путина готова к сотрудничеству и ликвидации имеющихся разногласий.

По словам генсека США, он неоднократно напоминал президенту о том, что встреча слишком затянулась, сообщает Washington Examiner. Более того, прервать встречу попыталась первая леди США, Меланья Трамп, которая вошла в комнату, где проходила беседа. Однако ее попытка оказалась бесплодной.

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности. "Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", — заявил он, добавив, что встреча была сугубо политической.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июля 2017 г.
Трамп и Путин встретились в Гамбурге для переговоров в рамках саммита







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017