Меланья Трамп пыталась прервать встречу президентов США и России

На встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась 2 часа 16 минут, кроме президентов, присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Они прокомментировали итоги встречи и рассказали о том, в какой атмосфере она проходила.

По словам Тиллерсона, в ходе встречи Трамп неоднократно обращался к вопросу вмешательства России во внутренние дела США. Путин отрицал, что Россия предпринимала какие-либо попытки повлиять на президентские выборы в США. Тиллерсон отметил также, что Трамп стремился понять, насколько Россия в лице Путина готова к сотрудничеству и ликвидации имеющихся разногласий.

По словам генсека США, он неоднократно напоминал президенту о том, что встреча слишком затянулась, сообщает Washington Examiner. Более того, прервать встречу попыталась первая леди США, Меланья Трамп, которая вошла в комнату, где проходила беседа. Однако ее попытка оказалась бесплодной.

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности. "Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", — заявил он, добавив, что встреча была сугубо политической.