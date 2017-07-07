В Париже состоялись переговоры между Сергеем Лавровым и Жан-Ивом Ле Дрианом

В Париже в четверг, 6 июля, состоялись переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает РИА Новости, основными темами переговоров стали ситуация в Сирии и на Украине.

"У нас завязался диалог с целью продвинуться по урегулированию в некоторых международных кризисах. Как сказал президент республики – и я сегодня еще раз сказал об этом министру Лаврову – мы хотели бы, чтобы диалог с Россией быстро перешел в конкретные действия для того, чтобы закрепить международный мир и стабильность", – заявил Ле Дриан по итогам переговоров с Лавровым.

По словам главы МИД Франции, с помощью совместных действий Париж и Москва могут бороться с угрозами безопасности, которые нависли над обеими странами, и продолжить доказывать их вовлеченность в борьбу с этими угрозами "с прагматизмом и решительностью".

"О каких угрозах говорю я? Прежде всего, это, конечно же, Сирия, где мы сталкиваемся с единым врагом – с терроризмом. Где мы ставим перед собой одну и ту же цель – мир. Это вопрос национальной безопасности, как для Франции, так и для России", – сказал Ле Дриан.

По словам Лаврова, он согласен со своим французским коллегой в том, что международный терроризм является врагом номер один, и чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное.

Стороны также подтвердили, что выступают за полное уничтожение химоружия в Сирии в соответствии с взятыми ранее обязательствами.

Говоря о ситуации в Донбассе, Ле Дриан подчеркнул, что Франция готова и впредь вместе с Германией играть посредническую роль с целью реализации Минских соглашений.

Лавров, в свою очередь, заявил о готовности России к встрече в "нормандском формате" по Украине, когда все участники договорятся по срокам.