В Полтаве прохожие отказались отвечать на вопрос, заданный на украинском языке

Украинские СМИ, в том числе и "Обозреватель", обсуждают очередной "языковой скандал", на этот раз вспыхнувший в Полтаве: во время уличного опроса мужчина и женщина отказались отвечать на вопрос журналиста полтавского телевидения из-за того, что он был задан на украинском языке.

Журналист обратился к паре с вопросом, куда они ездят отдыхать. В ответ женщина раздраженно сказала, что "никуда" и заметила, что не говорит на украинском. "Если вы нас уважаете, задайте вопрос на русском," - заявила женщина.

Спутник поддержал ее, сказав, что вопрос можно задать на английском, "если вы европейцы".

Напомним, в конце апреля покупатели одного из супермаркетов Харькова возмутились тем, что продавцы начали разговаривать с ними на украинском языке. Сотрудники магазина утверждали, что распоряжение говорить с покупателями на украинском языке поступило к ним "сверху".

Между тем, как подчеркивает "Обозреватель", власти Украины хотят расширить сферы использования украинского языка и сделать его обязательным, предусмотрев штрафы за нарушение закона.





