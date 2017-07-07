Умер известный писатель и сценарист Александр Рекемчук

Известный советский и российский писатель и сценарист Александр Рекемчук умер в Москве в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

"Александр Евсеевич давно болел, в последние дни был в реанимации и в четверг скончался", – сообщили ТАСС 7 июля в близком окружении писателя.

Александр Рекемчук родился 25 декабря 1927 года в Одессе. В 1952 году заочно окончил Литературный институт имени А.М. Горького. В 1963 году переехал в Москву. Состоял в редколлегиях журналов "Новый мир" и "Знамя". С 1988 года – профессор Литинститута, где вел семинар прозы.

Среди наиболее известных произведений Александра Рекемчука – "Молодо-зелено", "Мальчики", "Нежный возраст", "36 и 6", "Хлопоты", сборник очерков "Мамонты".

Книги Рекемчука выходили на английском, французском, немецком, польском и других языках, по его произведениям и сценариям сняты 11 художественных фильмов.