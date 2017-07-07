Лидер сатмарских хасидов выступает против репатриации евреев в Израиль

Главный раввин общины сатмарских хасидов в нью-йоркском районе Вильямсбург, раввин Залман Лейб Тейтельбаум во время своего визита во Францию сказал местным евреев о том, что не надо репатриироваться в Израиль. По его мнению, наша страна превращает религиозных евреев в светских людей, пишет в пятницу, 7 июля, The Jerusalem Post.

Как поясняет автор материала Джереми Шарон, сатмары являются антисионистской общиной, которая ведет идеологическую борьбу против Государства Израиль с момента его основания.

В прошлом году лидер общины Вильямсбурга начал собирать средства, чтобы обеспечить ультраортодоксальное образование для детей репатриантов из Франции, которые покинули эту страну в связи с ростом антисемитизма. Тейтельбаум заявил, что Еврейское агентство Сохнут секуляризирует репатриантов из Франции. Сохнут в свою очередь назвал эти заявления "абсурдными".

Теперь Тейтельбаум объявил сбор средств на укрепление еврейской общины Франции, чтобы не допустить репатриации французских евреев в Израиль. С этой целью он приехал во Францию с группой меценатов, которых он побуждает пожертвовать средства на общинные проекты в этой стране. Тейтельбаум предупредил местных евреев о негативных последствиях репатриации в Израиль. "Не совершайте алию в землю Израиля. Я не верю всему, что они обещают вам там", - сказал раввин.