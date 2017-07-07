Трамп и Путин встретились в Гамбурге для переговоров с глазу на глаз

В пятницу, 7 июля, "на полях" саммита "Большой двадцатки", в Гамбурге завершилась встреча президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону, подчеркивает РИА Новости. Переговоры длились два часа шестнадцать минут.

В начале беседы Путин и Трамп поприветствовали друг друга. "Для меня большая честь встретиться с вами", - сказал Трамп. "Я очень рад возможности встретиться с вами лично, господин президент. И я надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет положительный результат", - заметил Путин.

Сделав краткие заявления, президенты дали понять, что открытая для прессы часть встречи завершилась. Журналисты наперебой стали выкрикивать вопросы, однако Путин и Трамп не отреагировали и продолжили вполголоса разговаривать. Репортеры спросили Трампа, намерен ли он затронуть тему вмешательства России в выборы в США. Трамп на этот вопрос не ответил, подчеркивает Los Angeles Times.

На просьбу еще раз пожать руки президенты тоже не откликнулись. Встреча продолжилась в закрытом режиме.