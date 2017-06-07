В Мьянме разбился самолет, множество погибших

Власти Мьянмы сообщают, что найдены обломки военного транспортного самолета, перевозившего родственников военнослужащих. По предварительным данным, погибли более 100 человек, сообщают местные СМИ.

По сведениям агентства France Presse, на борту самолета находились 116 человек, в их числе 11 членов экипажа.

Связь с экипажем самолета прервалась, когда он находился примерно в 20 милях к западу от города Тавой. Позже в ходе поисковой операции, к которой привлекли силы ВМФ и ВВС, а также береговой охраны, обломки самолета были найдены в море.

Сведений о выживших в результате этой авиакатастрофы не поступало.

Известно, что самолет летел над Андамандским морем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.

Информация уточняется.