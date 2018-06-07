На Филиппинах арестованы израильтяне за мошенничество с биткоинами

В четверг, 7 июня, полиция Филиппин сообщила о задержании восьмерых граждан Израиля и 474 местных жителей по подозрению в мошенничестве при торговле виртуальной валютой и акциями. По данным следствия, жертвами мошенников стали пользователи интернета из России, Европы, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии.

Издание Inquirer.net указывает, что днем ранее полиция провела обыски в трех офисах компании International Branding Developement Marketing Inc в Анхелес-Сити. Также были арестованы работники телефонного центра в Пампанге, работавшие с клиентами.

Издание The Manila Times опубликовало имена четырех из восьми задержанных израильтян.

По данным следствия, сотрудники компании искали клиентов по всему миру, убеждая их приобрести биткоины на сумму в 250 долларов, обещая им быстрый возврат инвестиций. После того, как компания получала данные клиента, с его банковского счета начинали "исчезать" деньги.

По данным национальной полиции Филиппин, компания "генерировала" около 1 миллиона долларов США в день.

Известно, что IBDM была открыта на Филиппинах два с половиной года назад, на нее работало более тысячи человек. Расследование было начато после того, как были получены жалобы от четырех клиентов IBDM из Австралии и ЮАР.

Две пожилые австралийки, приехавшие на Филиппины, чтобы попытаться вернуть свои деньги, утверждают, что мошенники обобрали их до последней копейки. У них нет денег даже на то, чтобы оплатить коммунальные счета.

По словам одной из пострадавших, что о биткоинах она узнала из рекламного баннера на одном из сайтов. Кликнув из любопытства на ссылку, она получила телефонный звонок. Сотрудник компании IBDM обещал ей, что, приобретя биткоины на сумму в 250 долларов, она забудет о всех финансовых проблемах и ей больше не придется экономить. Он также попросил ее предоставить данные банковского счета, чтобы компания могла "разумно распорядиться инвестициями". Вскоре со счета женщины были сняты все ее сбережения.

Израильский сайт Ynet пишет, что министерство иностранных дел Израиля проверяет информацию, появившуюся в зарубежных СМИ об аресте израильтян.





