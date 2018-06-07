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СМИ: компании в Катаре и Турции угрожали расторгнуть рекламные контракты с Лионелем Месси

время публикации: 08:17 | последнее обновление: 08:39 блог версия для печати фото
Лионель Месси
Иерусалим
СМИ: Компании в Катаре и Турции угрожали расторгнуть рекламные контракты с Лионелем Месси

В четверг, 7 июня, газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что компании в Катаре и Турции угрожали разорвать рекламные контракты с Лионелем Месси, если сборная Аргентины приедет играть в Израиль.

Согласно информации, опубликованной изданием, Месси опасался расторжения контрактов, и поэтому был одним из инициаторов отмены матча в Израиле. По словам источника, приближенного к Месси, слова которого цитирует "Исраэль а-Йом", у игрока есть контракты со многими фирмами в Турции и Катаре, и доходы от этих контрактов составляют десятки миллионов долларов в год.

Как пишет "Исраэль а-Йом", давление, оказанное на Месси, привело к тому, что игроки сборной сообщили федерации футбола Аргентины, что не готовы ехать в Израиль.

По иной версии, озвученной одной из колумбийских радиостанций, причиной отмены матча сборных Израиля и Аргентины стала угроза федерации футбола ПНА развернуть кампанию против возможного проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2030 года в Аргентине. На право организации Мондилая-2030 претендуют Парагвай, Уругвай и Аргентина.

6 июня Федерация футбола Аргентины опубликовала официальное сообщение об отмене товарищеского матча со соборной Израиля, который должен был состояться в ближайшую субботу, 9 июня, на стадионе "Тедди" в Иерусалиме.

Президент футбольной ассоциации Клаудио Тапиа на пресс-конференции в Барселоне извинился перед болельщиками, добавив: "Возможно, мы скоро приедем в Израиль". Он утверждал, что причиной отмены матча стали не политические соображения, а опасения за жизнь спортсменов, в адрес которых поступали угрозы.

Ранее министр по делам культуры и спорта Мири Регев выступила с заявлением для прессы: "Угрозы физической расправы над Месси и его семьей сделали свое дело и привели к отмене матча". Многие в Израиле обвиняют в отмене матча саму Регев, решившую перенести его проведение из Хайфы в Иерусалим.



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