Организация WikiLeaks опубликовала документы подразделения хакеров ЦРУ

В среду, 7 марта, организация WikiLeaks начала публиковать материалы, похищенные у Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). В анонсе, опубликованном на сайте проекта, говорится, что материалы под кодовым именем Vault 7 стали крупнейшей утечкой в истории ЦРУ.

Первая часть серии под названием Year Zero включает в себя более 8.760 документов и файлов из изолированной внутренней сети с высокой степенью защиты, которая расположена в офисе ЦРУ в Лэнги, говорится в документе.

Материалы Year Zero призваны показать масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных, в том числе, на взлом продукции европейских и американских компаний. Специалисты управления имели возможности и инструменты для взлома телефонов iPhone от компании Apple, телефонов Аndroid от компании Google, операционной системы Windows от компании Microsoft. Кроме того, имеющиеся у них инструменты позволяли взламывали телевизоры Samsung, активируя в них микрофоны для прослушивания разговоров.

В заявлении WikiLeaks утверждается, что ЦРУ потеряло контроль над подавляющей частью своего хакерского арсенала. Сотни миллионов строчек программного кода ходят среди бывших правительственных хакеров.

Программный код, который может использоваться в качестве кибероружия, активисты WikiLeaks в открытый доступ выкладывать не стали. Однако заявили, что могут это сделать позднее, когда будет достигнут консенсус по поводу технической и политической природы программы ЦРУ. В частности, Джулиан Ассанж уверенно заявляет, что такое оружие следует анализировать, обезвреживать и публиковать.

Газета The Washington Post пишет, что в некоторых файлах WikiLeaks встречаются названия таких программ для взлома как Assassin и Medusa. При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона, говорится в публикации.

Публикация документов ЦРУ с программами для взлома электронных устройств стала одной из главных новостей, обсуждаемых СМИ во всем мире, в том числе в Израиле.





