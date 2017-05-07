7 мая 2017 г.
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В мире

Британский МИД отменил визит принца Чарльза в Израиль

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Принц Чарльз
Биньямин Нетаниягу и Малкольм Тернбулл
Принц Гарри

Внешнеполитическое ведомство Великобритании выступило против визита в Израиль наследника британской короны, принца Чарльза, сообщает издание The Sun. Поездка, которая могла стать первым официальным визитом члена королевской семьи Великобритании в Израиль, не состоится.

Принц Чарльз собирался отправиться в Израиль, чтобы почтить память британцев, погибших во время Палестинской кампании в ходе Первой мировой войны. Визит планировалось приурочить к 100-летию декларации Бальфура.

Многие полагают, что МИД Великобритании выступил против этого визита, опасаясь негативной реакции в арабском мире.

Полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими силами в Афганистане, неоднократно выступавший в поддержку Израиля, назвал решение МИДа "оскорблением памяти британских военнослужащих". По его словам, "верблюжий корпус" (определение, данное им британскому МИДу) потворствует арабским диктаторам.

Напомним, что в ходе Палестинской кампании в годы Первой мировой войны погибли около 16 тысяч военнослужащих Великобритании и стран Содружества.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл уже подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, которые будут проходить в Израиле, пишет The Sun. Ожидалось, что Великобританию на церемониях представит принц Чарльз. Это согласовывалось во время встречи министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с президентом Израиля Реувеном Ривлиным в начале 2017 года.

В конце апреля приложение TMI к газете "Маарив" писало, что в ближайшее время в Израиль должен прибыть принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы. Издание утверждало, что организацией поездки занимается британский миллиардер лорд Морис Сэмюэль Остро. Точные даты визита не назывались. Одной из целей поездки, по сведениям издания, является участие в мероприятиях организации, которая помогает разминированию старых минных полей на севере Израиля.

С момента создания Израиля Виндзоры избегали посещать с официальными визитами бывшую подмандатную территорию Британской короны. Власти Израиля неоднократно направляли соответствующие приглашения, которые без излишней огласки отклонялись. В то же время неофициальные визиты периодически происходили. Так, наследник престола принц Чарльз представлял Великобританию на похоронах премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году и президента Шимона Переса в 2016 году.

9 марта лондонская газета The Times писала, что в 2017 году впервые в истории государство Израиль посетит с официальным визитом представитель британской королевской семьи. Его имя при этом не называлось.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 мая 2017 г.
Британский парламент критикует Израиль и ближневосточную политику Белого дома
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 апреля 2017 г.
"TMI Маарив": принц Гарри приедет в Израиль







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